Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Σε 27 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Σύλληψη ενός άνδρα για πυρκαγιά στην Εύβοια

Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς στην Εύβοια προχώρησαν χθεςοι αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, προκαλώντας πυρκαγιά, εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Ψηλή Ελιά», στην Τ.Κ. Αμφιθέας, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Ειδικότερα η Πυροσβεστική αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Συνελήφθη, χθες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπός, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης, προκαλώντας πυρκαγιά, εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Ψηλή Ελιά», στην Τ.Κ. Αμφιθέας, του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια».

Πηγή: skai.gr

