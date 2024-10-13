Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) θα βρίσκονται περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, το Ηράκλειο και το Λασίθι, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, καθώς και τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Ψαρά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Δείτε τον χάρτη:

Όπως αναφέρουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η παρατεταμένη ανομβρία των προηγούμενων μηνών, οι ελάχιστες βροχοπτώσεις από τις αρχές του φθινοπώρου και οι ισχυροί άνεμοι παρατείνουν την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παρά το γεγονός ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς είθισται να είναι κατά κύριο λόγο στους δείκτες 1 και 2 (χαμηλή και μέση επικινδυνότητα), φέτος πολλές περιοχές της χώρας είναι σχεδόν καθημερινά στον δείκτη 3, ενώ υπήρξαν ημέρες ακόμα και με δείκτη 4, δηλαδή ένα βήμα πριν την κατάσταση συναγερμού (π.χ. στις 29 Σεπτεμβρίου όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στην Κορινθία).

Κατά τις πηγές της Πολιτικής Προστασίας, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες με την ερχόμενη εβδομάδα να αναμένεται δύσκολη για τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται, ότι με δείκτη 3 απαγορεύονται οι θερμές εργασίες. Στους παραβάτες επιβάλλονται υψηλά χρηματικά πρόστιμα, ενώ το αδίκημα της εξ αμελείας πρόκλησης πυρκαγιάς έχει μετατραπεί από πλημμέλημα σε κακούργημα και επισύρει ποινές φυλάκισης.

