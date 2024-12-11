Λογαριασμός
Aλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι συλληφθέντες για τα επεισόδια στην πορεία

Ειχαν συλληφθεί για τα επεισόδια μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου

Έλενα Γαλάρη

Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. 

Από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία περίπου 40 αλληλέγγυοι οι οποίοι φώναζαν συνθήματα.

