Aλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι συλληφθέντες

Έλενα Γαλάρη

Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης δύο φορές σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για τα επεισόδια μετά την πορεία στο κέντρο της Αθήνας για τη μνήμη του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Από νωρίς το πρωί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο όπου βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία περίπου 40 αλληλέγγυοι οι οποίοι φώναζαν συνθήματα.

