Κρατώντας ελληνικές σημαίες και χριστιανικές εικόνες και τραγουδώντας ψαλμωδίες και τον εθνικό ύμνο, δεκάδες ένθερμοι χριστιανοί και ρασοφόροι, διαμαρτυρήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου έξω από το χώρο στη Λάρισα, όπου είναι προγραμματισμένη να ανέβει η stand up comedy παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου που τιτλοφορείται «Και εγώ υπάλληλος είμαι».

Σύμφωνα με το onlarissa ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στο σημείο για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Η διαμαρτυρία έγινε για να μην ανέβει η παράσταση του ηθοποιού καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για την αφίσα της παράστασης «Και εγώ υπάλληλος είμαι», που εικονίζει τον Χριστόφορο Ζαραλίκο με αγκάθινο στεφάνι και κόκκινο χιτώνα που παραπέμπει στην εικόνα του Εσταυρωμένου, ενώ στα χέρια του κρατάει χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.

