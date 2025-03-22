Ένταση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από κέντρο της Λάρισας, όπου ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί η stand up comedy παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου, από ρασοφόρους και ομάδα ατόμων που κρατούσαν ελληνικές και βυζαντινές σημαίες καθώς και χριστιανικές εικόνες.

Σύμφωνα με το onlarissa oι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν για περισσότερο από δύο ώρες, ζητώντας να ματαιωθεί η παράσταση «Και εγώ υπάλληλος είμαι», η οποία θεωρούν ότι προσβάλει τα χριστιανικά ήθη. Μία παράσταση που έχει προκαλέσει πανελλαδικά αντιδράσεις για την αφίσα της, που εικονίζει τον Χριστόφορο Ζαραλίκο με αγκάθινο στεφάνι και κόκκινο χιτώνα που παραπέμπει στην εικόνα του Εσταυρωμένου, ενώ στα χέρια του κρατάει χαρτονομίσματα των 20 ευρώ.

Λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ υπήρξε ένταση μεταξύ αστυνομικών και συγκεντρωμένων, με τους πρώτους να κάνουν χρήση χημικών και να χρησιμοποιούν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ κάποιοι διαδηλωτές απάντησαν επιτιθέμενοι με ξύλα και άλλα αντικείμενα που κρατούσαν. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες και για προσαγωγές. Μεταξύ των προσαχθέντων είναι και ο γνωστός ρασοφόρος Χερουβίμ.

Η παράσταση τελικά πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Πηγή: skai.gr

