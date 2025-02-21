Αναπάντητο παραμένει ακόμα το ερώτημα πώς ο 39χρονος Βασίλης Καλογήρου βρέθηκε στην κακοτράχαλη και απομακρυσμένη περιοχή του Τυρνάβου.

Οι μέχρι τώρα απαντήσεις από τα ρούχα που στάλθηκαν για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια, περιπλέκουν την υπόθεση καθώς δεν βρέθηκαν ίχνη ξένου DNA. Αυτό το στοιχείο σύμφωνα με τις αρχές, δείχνει ότι δεν ήρθε σε πάλη και σε επαφή με κάποιο άτομο με το οποίο να πάλεψε ή να αμύνθηκε.

Σημειώνεται ότι στα εγκληματολογικά εργαστήρια, στάλθηκαν τα ρούχα του και επιπλέον 5 δείγματα χώματος από διαφορετικά σημεία.

Η αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχει συλλέξει κάποιο στοιχείο που να δείχνει εγκληματική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τίποτα.

Πιο σαφή εικόνα θα δείξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων

Από Δευτέρα οι καταθέσεις των στενών συγγενών του Βασίλη Καλογήρου

Από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν η μητέρα, ο πατέρας και ο θείος του 39χρονου που βρέθηκε νεκρός στον Τύρναβο, οι οποίοι καλούνται μετά από αίτημα της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να δώσουν εξηγήσεις για τις υπόνοιες περί εγκληματικής ενέργειας.

Η κλήση των τριών συγγενικών προσώπων του 39χρονου έγινε μετά την παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια θανάτου του Βασίλη Καλογήρου.

Η Γεωργία Αδειλίνη, στο πλαίσιο αυτό, ζητά να κληθούν η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας και μητέρα του 39χρονου, ο αδερφός της, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο σύζυγός της και πατέρας του άτυχου άνδρα, για να δώσουν εξηγήσεις και να προσκομίσουν αποδείξεις για τους ισχυρισμούς τους.

Ειδικότερα, καλείται η Σοφίας Αποστολάκη, «η οποία έχει διατυπώσει δημόσια υπόνοιες για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ανωτέρω υιού της, προκειμένου να κατονομάσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θεωρεί υπαίτια γι’ αυτήν, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία».

Αναπάντητο πώς βρέθηκε στην απομακρυσμένη περιοχή - Τα σενάρια

Δύο είναι τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία με το πρώτο ο Βασίλης Καλογήρου, να κατέληξε από παθολογικά αίτια 2 ή 3 ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Το δεύτερο, είναι ο άτυχος άνδρας να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκεται μια κάκωση στο λαιμό του 39χρονου. Απάντηση αναμένεται από τα αποτελέσματα της ιστοπαθολογικής, ώστε να εξακριβωθεί πότε προήλθε, μετά ή πριν το θάνατο του.

Πρόσωπα που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε ο Βασίλης Καλογήρου συνεχίζουν να δίνουν καταθέσεις, όπως είπε το πρωί στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο σημείο που να δείχνει εγκληματική ενέργεια, «δεν σημαίνει πως μπορούμε να την αποκλείσουμε κιόλας. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και των ιστολογικών, καθώς οι ιατροδικαστές δεν μας έχουν δώσει αιτία θανάτου».

Ειδικότερα η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, είπε χαρακτηριστικά: «Ακόμη κι αν σκεφτούμε το ενδεχόμενο μεταφοράς, σκεφτείτε ότι το σημείο αυτό είναι δυσπρόσιτο να το ανέβει ένας άνθρωπος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθεί μια σορός από άλλα άτομα», και εκτίμησε πως η πιο πιθανή διαδρομή που ακολούθησε ο 39χρονος ήταν να περπάτησε κοντά στο ποτάμι. «Βέβαια ακολουθούμε και άλλη διαδρομή μέσα από κατοικημένη περιοχή. Εκεί αναζητούμε βιντεοληπτικό υλικό, σε ένα σημείο πολύ κοντά στην πόλη».

