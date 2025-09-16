Λογαριασμός
Βίντεο: Λουόμενοι στη Γαύδο σπρώχνουν στα ανοιχτά βάρκα με μετανάστες

Στα πλάνα φαίνεται ένα πλοιάριο γεμάτο μετανάστες να φτάνει σε μια παραλία και τους πολίτες να προσπαθούν να το απωθήσουν στη θάλασσα

γαυδος

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο  που αναρτήθηκε στο TikTok, ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί τα τελευταία 24ωρα στην ακριτική Γαύδο, με  τις αυξανόμενες ροές και αφίξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης.

Στα πλάνα φαίνεται ένα πλοιάριο γεμάτο μετανάστες να φτάνει σε μια παραλία. Οι λουόμενοι το πλησιάζουν και με τα χέρια προσπαθούν να απωθήσουν τη βάρκα ξανά προς τα ανοιχτά. 

@alexanagn4 #gavdos2025 ♬ πρωτότυπος ήχος - alexanagn

Μόνο σήμερα, μέσα σε λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκαν δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης 109 μεταναστών νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έφτασαν στην Κρήτη  850 μετανάστες ενώ οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για συνολικά πάνω από 1100 άτομα στο κέντρο της Αγυιάς. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μετανάστες Γαύδος Μεταναστευτικό
