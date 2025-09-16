Για την υπόθεση σύλληψης Τούρκου στη Χίο, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης (16/9) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ξεκινώντας από τη Χίο, ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν συμμετείχε η Ελληνική Αστυνομία, αλλά η ΕΥΠ. «Φυσικά όμως σε οποιαδήποτε περίπτωση που θα ζητηθεί συνδρομή είτε σε πληροφοριακό επίπεδο είτε οπουδήποτε αλλού από τις αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού, φυσικά θα συνδράμουμε», όπως είπε.

«Η Αστυνομία δεν έχει σταματήσει, και μάλιστα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιεί συνεχώς επιχειρήσεις, ακόμη και χωρίς να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οποιοσδήποτε φαίνεται να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, ακόμη και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διακίνηση όπως και κατοχή όπλων, φυσικά θα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Μάλιστα πολλοί από αυτούς που δραστηριοποιούνται ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων στην Τουρκία, έχουν προφυλακιστεί».

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνεχίζει την έρευνα μετά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν επίσημα και από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Φυσικά και συνεχίζουν να δίνουν στοιχεία στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές. Άλλωστε, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διατάχτηκε προκαταρκτική σε αυτήν την υπηρεσία», υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, εκτιμώντας πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εκ νέου ανακοινώσεις με νέα αποτελέσματα.

«Εδώ συμμετείχε η Υπηρεσία για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει και η ΕΛΑΣ - η Οικονομική Αστυνομία συγκεκριμένα - με διασταυρώσεις ύποπτων ΑΦΜ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.