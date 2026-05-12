Λαμία: Στη ΜΕΘ 58χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται 58χρονος άνδρας, ο οποίος δέχθηκε δάγκωμα από οχιά σε περιοχή της δυτικής Φθιώτιδας, την ώρα που μάζευε ξύλα στην ύπαιθρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της περιοχής, όταν ο άνδρας βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο συγκεντρώνοντας ξύλα από εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του npress, το φίδι τον δάγκωσε στο δάχτυλο, προκαλώντας άμεση και έντονη αντίδραση.

Η κατάσταση του τραυματία επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς εμφανίστηκε εκτεταμένο οίδημα που επεκτάθηκε μέχρι τον ώμο. Η έγκαιρη κινητοποίηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο 58χρονος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Εκεί οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη ΜΕΘ για στενή παρακολούθηση της πορείας του. Το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί συνεχώς την κατάστασή του, με στόχο την πλήρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το δηλητήριο.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, καθώς η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να δρα αποτελεσματικά, περιορίζοντας σταδιακά το οίδημα. Ο άνδρας αναμένεται να παραμείνει υπό νοσηλεία για τις επόμενες ημέρες μέχρι να διασφαλιστεί πλήρης σταθεροποίηση.

Πηγή: skai.gr

