Nεκρός 37χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καβάλα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το voria, περίπου στις 15:15, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ ο ίδιος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

