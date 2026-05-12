Nεκρός 37χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καβάλα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.
Όπως αναφέρει το voria, περίπου στις 15:15, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ ο ίδιος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
