Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Nεκρός 37χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Καβάλα

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ ο ίδιος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο του αντίθετου ρεύματος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
EKAB

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, με θύμα έναν 37χρονο από τη Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το voria, περίπου στις 15:15, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άνδρας ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη στο οδόστρωμα, ενώ ο ίδιος προσέκρουσε σε αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Η 32χρονη οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Καβάλα μοτοσυκλέτα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark