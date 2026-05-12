«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Τα Επτάνησα παραμένουν στο επίκεντρο - Δείτε το trailer

Η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», και σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου στις 15.00, παραμένει στα νησιά του Ιονίου. Το γνωστό ναυάγιο στη Ζάκυνθο, η ανακατασκευή ενός ιστορικού κτιρίου στην Ιθάκη, αλλά και τα εντυπωσιακά σπήλαια της Κεφαλονιάς, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Σύμφωνα με έρευνες, το ιστορικό ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» στη Ζάκυνθο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Ελλάδας, συνεχίζει χρόνο με τον χρόνο να βυθίζεται όλο και περισσότερο μέσα στην άμμο της παραλίας. Έναν χρόνο μετά από το πρώτο ρεπορτάζ, η κάμερα της εκπομπής ξαναβρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε αποκαρδιωτικές εικόνες, αφού, μέσα σε λίγους μόλις μήνες, το πλοίο έχει χάσει σημαντικό μέρος της όψης που είχε το 2025.

Τα νησιά του Ιονίου εξακολουθούν να αποτελούν κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς. Η Κεφαλονιά ξεχωρίζει για τα μοναδικά σπήλαια και βάραθρά της, με σημαντικότερα το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, γνωστό για τα τιρκουάζ νερά του, αλλά και το σπήλαιο Δρογκαράτη, που εντυπωσιάζει με τους σταλακτίτες και τη σπάνια ακουστική του.

Στην Ιθάκη, όπως και σε πολλά μικρά τουριστικά νησιά, η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μόνιμη διαμονή οδηγεί κάθε χρόνο σε σημαντικά κενά σε σχολεία και δομές υγείας. Η μετατροπή μεγάλου αριθμού κατοικιών σε τουριστικά καταλύματα καθιστά σχεδόν αδύνατη την εύρεση στέγης για εκπαιδευτικούς και γιατρούς που επιθυμούν να εργαστούν στο νησί. Μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο έρχεται μια σημαντική πρωτοβουλία: ένα ιστορικό κτίριο της Ιθάκης, το οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ως οικοτροφείο και για χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένο, αναμένεται να μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας δημοσίων υπαλλήλων, προσδοκώντας να δώσει λύση στο αδιέξοδο.

