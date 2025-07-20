Φθιώτιδα: Γέμισε ο τόπος αγριογούρουνα - Δείτε βίντεο

Έχει γεμίσει αγριογούρουνα η Φθιώτιδα και τα συγκεκριμένα ζώα εδώ και πολύ καιρό δεν παραμένουν σε δασικές, απρόσιτες εκτάσεις, αλλά είναι πλέον δίπλα στα σπίτια και μέσα στις καλλιέργειες.

Ο Βασίλης Αμίτσης έστειλε στο LamiaReport ένα βίντεο από drone με μεγάλα αγριογούρουνα να βόσκουν αμέριμνα με τα μικρά τους σε χωράφι στα Παλιούρι του Δήμου Μακρακώμης:

Ολόκληρο κοπάδι με πάνω από 20 αγριογούρουνα μικρά και μεγάλα δείτε στο παρακάτω βίντεο πάλι μέσα σε καλλιέργεια.

Τα αγριογούρουνα είναι παμφάγα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι στο διάβα τους μπορούν να φάνε οτιδήποτε βρουν. Επιπλέον για να μαρκάρουν την περιοχή τους τρίβονται σε δέντρα προκαλώντας επιπλέον καταστροφή πέρα από τις ζημιές στις καλλιέργειες. Μάλιστα έχουν γίνει αιτία να πέσουν ακόμη και στύλοι φωτισμού που περνούν μέσα από αγροτικές περιοχές καθώς τρίβονται με επιμονή για να φεύγουν τα παράσιτα.

