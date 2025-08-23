Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού 2 νεαροί στη Λαμία

Τους δύο νεαρούς είδε κάτοικος της περιοχής που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία-  Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από τις αρχές

Λαμία: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού 2 νεαροί

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς, δύο νεαροί εθεάθησαν να αδειάζουν ένα μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή των Βαρδατών - Κρικέλλου!

Το απίστευτο περιστατικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, σημειώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8/25), όταν το θερμόμετρο είχε φτάσει τους 39.8ο C και οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί (λίβας) με ριπές που έφταναν τα 40 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr για την περιοχή της Λαμίας!

Τους δύο νεαρούς είδε κάτοικος της περιοχής που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία.

Πράγματι ξεκίνησαν αναζητήσεις, καθώς ήταν γνωστός ο αριθμός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι δύο νεαροί προσήχθησαν και λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας ώστε να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά καθώς η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης, φέρεται να κατέθεσαν ότι πρόθεσή τους ήταν να ξεράνουν τα βάτα που είχαν βγει στο χωράφι τους καταβρέχοντάς τα με πετρέλαιο και όχι να βάλουν φωτιά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λαμία Φωτιά εμπρησμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark