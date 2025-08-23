Λαμία: Προσήχθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα εμπρησμού 2 νεαροί

Σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στο «4», και η θερμοκρασία άγγιζε τους 40 βαθμούς, δύο νεαροί εθεάθησαν να αδειάζουν ένα μπιτόνι με πετρέλαιο σε βάτα, σε χωράφι στην ευρύτερη περιοχή των Βαρδατών - Κρικέλλου!

Το απίστευτο περιστατικό σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, σημειώθηκε γύρω στις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8/25), όταν το θερμόμετρο είχε φτάσει τους 39.8ο C και οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί (λίβας) με ριπές που έφταναν τα 40 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του meteo.gr για την περιοχή της Λαμίας!

Τους δύο νεαρούς είδε κάτοικος της περιοχής που έτυχε να περνά από το σημείο και ειδοποίησε την αστυνομία.

Πράγματι ξεκίνησαν αναζητήσεις, καθώς ήταν γνωστός ο αριθμός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι δύο νεαροί προσήχθησαν και λίγο αργότερα έγινε η μεταγωγή τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας ώστε να αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά καθώς η υπόθεση είναι στο στάδιο της προανάκρισης, φέρεται να κατέθεσαν ότι πρόθεσή τους ήταν να ξεράνουν τα βάτα που είχαν βγει στο χωράφι τους καταβρέχοντάς τα με πετρέλαιο και όχι να βάλουν φωτιά.

