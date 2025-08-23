Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο και από τους αστυνομικούς εξιχνιάσθηκαν 8 περιπτώσεις κλοπών. Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση των οχτώ περιπτώσεων κλοπών και τη σύλληψη του 26χρονου αλλοδαπού σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Από την έρευνα και την προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι ο 26χρονος κατά το χρονικό διάστημα από 23/07/2025 έως και την 22/08/2025 είχε διαπράξει 8 κλοπές από ξενοδοχεία και υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα αφαίρεσε δύο ηλεκτρικά ποδήλατα, δύο ηλεκτρικά πατίνια, ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), tablet, κινητό τηλέφωνο και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ περίπου, ενώ με αφαιρεθείσα τραπεζική κάρτα πραγματοποίησε ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Χθες, 22 Αυγούστου, στις απογευματινές ώρες οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε ο αλλοδαπός να κινείται με ένα εκ των αφαιρεθέντων ηλεκτρικών πατινιών και αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη. Το ηλεκτρικό πατίνι αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη τους.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.