Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο Χάρτη Πρόβλεψης. Ο συναγερμός αφορά συγκεκριμένες περιοχές της χώρας:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις συναρμόδιες αρχές, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα πολιτικής προστασίας με στόχο την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Ενισχυμένα μέτρα και αυξημένη επιτήρηση

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Περιπολίες αεροπορικής επιτήρησης και συντονισμένες περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα διεξαχθούν στις περιοχές αυξημένου κινδύνου.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις αναφερόμενες Περιφερειακές Ενότητες θα τεθεί σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω των έκτακτων συνθηκών.

Λήψη προληπτικών μέτρων και οδηγίες προς τους πολίτες

Με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου, ενεργοποιείται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται από την Πολιτική Προστασία να δείξουν τη μέγιστη προσοχή, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά λόγω αμέλειας, όπως το κάψιμο ξερόχορτων, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Υπενθυμίζεται η σημασία της διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών μέσω των επίσημων διαδικτυακών σελίδων και λογαριασμών του Πυροσβεστικού Σώματος σε Facebook και Twitter, όπου παρέχονται πληροφορίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Τέλος, σε περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει εστία πυρκαγιάς, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 για την ταχύτερη δυνατή επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.