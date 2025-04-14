Λαμία: Νέα αναβολή στη δίκη του Επαμεινώνδα Κορκονέα

Για την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 09:30 το πρωί διεκόπη η δίκη του Επαμεινώνδα Κορκονέα, του ειδικού φρουρού που πυροβόλησε θανάσιμα τον 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο τον Δεκέμβριο του 2008.
Η δίκη ήταν προγραμματισμένη να συνεχιστεί σήμερα, Δευτέρα 14 Απριλίου 2025, στο Εφετείο Λαμίας.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, η διακοπή αποφασίστηκε ύστερα από αίτημα που υπέβαλαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, Ζωή και Νίκος Κωνσταντόπουλος, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντικαταστάθηκε η προεδρεύουσα του Εφετείου Λαμίας.
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονο κλίμα, διαφωνίες και επανειλημμένες διακοπές. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αντεγκλήσεις μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βίκυς Πανταζή, συνηγόρου υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα.
