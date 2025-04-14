Σε επιστροφή πινακίδων στους κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους για το Πάσχα.

Πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα μπορούν να τις παραλάβουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων τους από τις 16 Απριλίου.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 9:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

