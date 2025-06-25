Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, έπεσε 41χρονος Ρομά ο οποίος προσποιούμενος το λογιστή, κατάφερε να αποσπάσει χρυσαφικά και άλλα τιμαλφή από 79χρονη ηλικιωμένη στην περιοχή του Βόλου.

Το LamiaReport είχε καταγράψει δύο περιστατικά στην πόλη της Λαμίας με μελαψό καλοντυμένο κύριο να επιχειρεί να εξαπατήσει δύο ηλικιωμένα άτομα 81 και 75 ετών, χωρίς επιτυχία, υποσχόμενος επιστροφή χρημάτων από την εφορία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.