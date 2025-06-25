Τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας διέταξε το αρχηγείο της ΕΛΑΣ, με αφορμή τον θόρυβο που δημιουργήθηκε από την προσαγωγή γυναίκας εκπαιδευτικού το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κυψέλη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το αρχηγείο αναφέρει σχετικά: «Μεσημβρινές ώρες σήμερα, 25 Ιουνίου 2025, από την περιοχή της Κυψέλης πραγματοποιήθηκε προσαγωγή γυναίκας, στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και ενώ βρίσκονταν εξωτερικά του Αστυνομικού Τμήματος, η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, ενώ μετά από σχετική τηλεφωνική επικοινωνία και προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη. Για την υπόθεση διατάχθηκε η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας».

Όπως διευκρινίστηκε από αρμόδιες πηγές του αρχηγείου, το κλιμάκιο από τα Ιωάννινα βρισκόταν στην Αθήνα στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση την οποία χειρίζεται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, προσήχθη η γυναίκα από το δρόμο, η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα και καταγγέλλει απαγωγή σε βάρος της.

Στο ΑΤ Κυψέλης, όπου οδηγήθηκε, δημιουργήθηκε ένταση καθώς συγκεντρώθηκαν άτομα πού ζητούσαν να αφεθεί ελεύθερη η γυναίκα, η οποία δήλωσε ότι είναι και μητέρα βρέφους δύο μηνών.

Στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που διατάχθηκε, θα κληθούν οι αστυνομικοί από τα Ιωάννινα να δώσουν εξηγήσεις για το λόγο της προσαγωγής και θα εξεταστεί τι ακριβώς συνέβη και αν φέρουν ευθύνη οι αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

