Έρευνα στο τελωνείο του Πειραιά από το Εσωτερικών Υποθέσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μία έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων για απάτες που φέρεται να έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτελωνισμών, στο τελωνείο του λιμανιού στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για επιχείρηση του Εσωτερικών Υποθέσεων μετά από παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για έρευνα που γίνεται για απάτη σε βάρος της Ε.Ε. μέσω ψευδών βεβαιώσεων και ψευδών αποδόσεων δασμών, έναντι αμοιβών και γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, όπως επίσης, σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο και Βουλγαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 20 έρευνες στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά, σε λογιστικά γραφεία και ιδιωτικές εταιρείες και κατ΄οίκον έρευνες σε βάρος εκτελωνιστών, ιδιωτών και υπαλλήλων του Τελωνείου, συγκεντρώνονται ψηφιακά πειστήρια και έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ώστε τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία, ενώ για κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται στη χώρα μας να κινηθεί διαδικασία και για αυτόφωρα αδικήματα.

Με την ολοκλήρωση των ερευνών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, Υπηρεσίες και εταιρείες, καθώς πρόκειται για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενδεχομένως να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο της επιχείρησης από το εποπτεύουσα ευρωπαϊκή Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.