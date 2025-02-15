Δυστύχημα με ένα νεκρό και 2 σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου, στη διασταύρωση Αμουρίου.
Στο ένα όχημα επέβαινε ένα ανδρόγυνο με τον 59χρονο οδηγό του να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις τους και να πιστοποιείται ο θάνατός του στο νοσοκομείο Λαμίας ενώ τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ ανασύρθηκε η σύζυγός του.
Το δεύτερο ΙΧ οδηγούσε ένας άνδρας 35 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία της Λαμίας.
Ο δρόμος Λαμίας - Καρπενησίου έκλεισε για πάνω από μισή ώρα σημειώνοντας μεγάλο μποτιλιάρισμα και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Φωτογραφίες από το Lamiareport.gr
