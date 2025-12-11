ΟΠΕΚΕΠΕ: Απόλυτη διαφάνεια και πλήρης ενημέρωση προς όλα τα πολιτικά κόμματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένας θεσμικός φορέας που έχει την ευθύνη εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ορθής καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων.



Στο πλαίσιο αυτό, η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του Οργανισμού.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζει ότι:

Ο Πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.

Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου.



