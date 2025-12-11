Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στην Ηγουμενίτσα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι Εξωτερικού, όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο με διπλό μπλόκο, περιπολικό και κλούβες στην είσοδο.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να ανέβουν στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού για να εκφράσουν έτσι τη διαμαρτυρία τους και βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με Αστυνομία και Λιμενικό.

Πηγή: skai.gr

