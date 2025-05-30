Lamda Development: Ισχυρές ταμειακές ροές- Η πορεία των έργων στο Ελληνικό

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου 2025, η Lamda Development προχώρησε σε ενημέρωση των οικονομικών αναλυτών, κατά την οποία η διοίκηση παρουσίασε την πορεία των έργων στο Ελληνικό και τα οικονομικά στοιχεία της περιόδου.

Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις στο πρώτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 116% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως τα μέσα Μαΐου προσεγγίζουν τα 1,2 δισ. ευρώ.

Η Lamda σχεδιάζει νέες πωλήσεις οικοπέδων για κατοικίες το πρώτο εξάμηνο του 2025. Το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς αναμένονται έσοδα 38 εκατ. ευρώ από πωλήσεις οικοπέδων και περίπου 30 εκατ. ευρώ πρόσθετα EBITDA. Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε δανεισμό για ολόκληρο το 2025, συνεχίζοντας τις επενδύσεις στο οικόπεδο του πρώην αεροδρομίου χωρίς εκταμιεύσεις από την εγκεκριμένη πιστωτική γραμμή των 230 εκατ. ευρώ.

Στη γειτονιά Little Athens έχουν τεθεί προς πώληση 559 διαμερίσματα, εκ των οποίων το 84% έχουν μεταβιβαστεί ή κρατηθεί από υποψήφιους αγοραστές. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025 δεν καταγράφηκαν έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, τα οποία αναμένονται στα επόμενα τρίμηνα.

Τα πρώτα έργα που παραδίδονται είναι τμήματα του αθλητικού πάρκου, που κατασκευάζει η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ - Aktor. Το γήπεδο στίβου παραδίδεται τον Ιούνιο του 2025 και το γήπεδο ποδοσφαίρου τον Δεκέμβριο του 2025. Η Riviera Galleria, με εργολάβο επίσης την κατασκευαστική του ομίλου Μυτιληναίου, θα είναι το πρώτο από τα εμπορικά κέντρα που θα ανοίξει.

Η Lamda διατηρεί εργοτάξια σε 14 διαφορετικές αναπτύξεις σε συνεργασία με 12 διαφορετικούς κατασκευαστές. Εργασίες έχουν ξεκινήσει σε όλες τις οικιστικές αναπτύξεις που έχουν διατεθεί προς πώληση. Ήδη έχει συσταθεί εσωτερική ομάδα για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, μέχρι τώρα 4 οικιστικών projects στη Little Athens, όπου είναι μεγαλύτερο το περιθώριο κέρδους από αυτό των κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο.

Ορισμένα από τα σχέδια για τα συγκροτήματα της Little Athens επαναξιολογούνται και αναθεωρούνται λόγω της κατάργησης των μπόνους του ΝΟΚ.

Ορισμένα έργα, όπως τα έργα υποδομών και ο ουρανοξύστης πολυτελών διαμερισμάτων στην παραλία (Riviera Tower), θα παραδοθούν με μικρή καθυστέρηση τριών έως τεσσάρων μηνών. Οι πρώτες οικιστικές αναπτύξεις ξεκινούν να παραδίδονται από τις αρχές του 2027. Καταβάλλονται προσπάθειες για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων με στόχο την επιτάχυνση της προόδου στο μέλλον.

Η διοίκηση ανέφερε ότι η τιμή της μετοχής υποτιμά την αναπτυξιακή πορεία του Ελληνικού και την απόδοση των εμπορικών κέντρων, προσδιορίζοντας την εσωτερική τιμή μετοχής, συμπεριλαμβανομένων των υπεραξιών, στα 16,7 ευρώ.

Σχετικά με τις δραστηριότητες των εμπορικών κέντρων, παρατηρείται άνοδος στον τζίρο των καταστημάτων, αύξηση στις τιμές των ενοικίων και πληρότητες σχεδόν 100% στα υφιστάμενα malls.

Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στο Designer Outlet λόγω νέων μισθώσεων. Συνεχίζονται νέες μισθώσεις και για τα δύο νέα εμπορικά projects στο Ελληνικό, με τη ζήτηση για τους διαθέσιμους χώρους να ξεπερνά τα διαθέσιμα τετραγωνικά.

Μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms με μισθωτές για το 63% της συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και το 77% στο Riviera Galleria.

