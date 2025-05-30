Όμιλος ΔΕΗ: Προσθέτει φωτοβολταϊκό πάρκο 88 MW στο χαρτοφυλάκιο της Βουλγαρίας

Υπό κατασκευή στην κεντρική Βουλγαρία – αποπεράτωση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Συμφωνία για παραλαβή με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας

Ετήσια παραγωγή 140 GWh, που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 23.500 νοικοκυριών και θα αποτρέπει την εκπομπή 70.000 τόνων CO2

Προσηλωμένος στο όραμα για την περαιτέρω ενίσχυση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στην ενεργειακή μετάβαση που συντελείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει το πράσινο χαρτοφυλάκιο του με τη συμφωνία για παραλαβή με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του υπό κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 88 MW στο χωριό Βεντράρε στην περιοχή, Κάρλοβο, της κεντρικής Βουλγαρίας.

Το έργο κατασκευάζεται ήδη από την εταιρεία, Chint Green Energy, θυγατρική της Chint Group, στην οποία ανήκει η Astronergy, μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες φωτοβολταϊκών πλαισίων στον κόσμο. Το πάρκο, θα παραδοθεί στον Όμιλο ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την έναρξη λειτουργίας, το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το έργο είναι ιδανικά τοποθετημένο σε περιοχή με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας, κοντά σε ένα από τα κυριότερα κέντρα φορτίου της Βουλγαρίας (Πλόβντιβ) με εύκολη πρόσβαση και καλές υπάρχουσες υποδομές, ενώ απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, Σόφια.

Για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου, θα χρησιμοποιηθούν 18,5 χιλιάδες πάνελ διπλής όψης της εταιρείας Astronergy, 264 αντιστροφείς στοιχειοσειράς και 12 υποσταθμοί παραγωγής ΧΤ/ΜΤ. Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων αποτελείται από ιχνηλάτες μονού άξονα, οι οποίοι διαθέτουν ενεργό προσανατολισμό των πλαισίων και ενσωματωμένους αλγορίθμους back-tracking για την αύξηση της παραγωγικότητας του σταθμού.

Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας του έργου αναμένεται να αγγίζει τις 140 GWh, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 23.500 νοικοκυριών, ενώ με τη λειτουργία του έργου αναμένεται να αποτρέπεται η εκπομπή περίπου 70 χιλιάδων τόνων CO2 ετησίως.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε ότι «ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά με σταθερά βήματα στην επέκταση του χαρτοφυλακίου του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως έχει περιγραφεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο 2025 – 2027. Μετά τον φωτοβολταϊκό σταθμό 165 MW που ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε στην περιοχή Stara Zagora, ενισχύουμε την παρουσία μας στη Βουλγαρία με ένα ακόμα σημαντικό έργο που συμβάλει στο όραμα του Ομίλου για βιώσιμη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Πριν από δύο μήνες, ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκίνησε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 165 MWp,στην περιοχή Stara Zagora στην κεντρική Βουλγαρία, καθώς και ενός σταθμού αποθήκευσης ενέργειας, ονομαστικής ισχύος 25 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 55 MWh, πλησίον του φωτοβολταϊκού πάρκου. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΔΕΗ λειτουργεί ήδη στη Βόρεια Βουλγαρία αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 18MW.

O Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει σήμερα ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος 6,2 GW σε Ελλάδα, Ρουμανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Στόχος του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ είναι η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει στα 11,8 GW μέχρι το 2027.



Πηγή: skai.gr

