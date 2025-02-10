LAMDA Development: Δωρεάν συνδρομές στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα brainy για μαθητές Κυκλάδων

Τη διεύρυνση της κοινωνικής πρωτοβουλίας της στα νησιά των Κυκλάδων που πλήττονται από τους συνεχείς σεισμούς, με τη διάθεση, δωρεάν, συνδρομών της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας brainy σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου, ανακοίνωσε σήμερα η LAMDA Development.

Η πρωτοβουλία αφορά μαθητές και μαθήτριες σχολείων της Σαντορίνης, της Αμοργού, της Ίου και της Ανάφης, που εξαιτίας των έκτακτων φυσικών φαινομένων αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία τους. Από τις αρχές του 2025, η LAMDA Development διαθέτει συνδρομές του brainy σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και Γυμνασίου, μονοθέσιων και διθέσιων σχολείων ανά την Ελλάδα, καθώς και σχολείων δήμων, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος (Ελληνικό - Αργυρούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα, Μαρούσι, Σπάτα-Αρτέμιδα, Π. Φάληρο, Πυλαία-Χορτιάτη).

Η κοινωνική αυτή προσφορά, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ισχύει για το τρέχον σχολικό έτος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το brainy αποτελεί μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ένα σύγχρονο σύστημα μελέτης, σχεδιασμένο και αναπτυγμένο από έμπειρους εκπαιδευτικούς και επιμελητές, απόλυτα προσαρμοσμένο στη δομή των σχολικών βιβλίων, που αξιοποιεί όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

