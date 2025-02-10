Διάκριση για 53 ελληνικές εταιρείες σε διεθνείς εκθέσεις στο Παρίσι

Η Enterprise Greece διοργάνωσε και φέτος, τον Ιανουάριο, την εθνική συμμετοχή στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις MAISON & OBJET και WHO'S NEXT-BIJORHCA, που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία των ελληνικών εταιρειών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Enterprise Greece, η Διεθνής Έκθεση Διακόσμησης Σπιτιού και Εσωτερικών Χώρων MAISON ET OBJET διεξήχθη από 16 έως 20 Ιανουαρίου στον εκθεσιακό χώρο Paris Nord Villepinte και η φετινή διοργάνωση σημείωσε μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς την επισκέφθηκαν πάνω από 69.000 άτομα από 149 χώρες, ενώ οι εκθέτες ξεπέρασαν τους 2.300 από 59 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.

Στη MAISON ET OBJET συμμετείχαν 26 εταιρείες, υπό την οργανωτική ομπρέλα της Enterprise Greece, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν προϊόντα που προέρχονται από τον χώρο της διακόσμησης και του επίπλου, αλλά και από τον κλάδο της μόδας.

Πιο συγκεκριμένα, στη διεθνή έκθεση συμμετείχαν οι εταιρείες: 7PM LEATHER JEWELS, AELIA ANNA, AETHER CONCEPT, AGAPIS JEWELLERY, ANNAKEY, B&N CONTRACT FURNITURE SA (10DEKA OUTDOOR FURNITURE), BLUECYCLE ΙΚΕ, BORD DE L'EAU, DORA HARALΑMBAKI, HARA KARAMICHALI JEWELLERY, JOIN CLOTHES SA, KORES - KARVELA IOANNA, MANOPOULOS CHESS & BACKGAMMON, MEXIL, MINIMUM A&N TSOUKALA PC, OLGA GKATZAVELI/TO KOUTI TIS PANDORAS, PAPADATOS SA, PINAKOTHIKI, PNT WORLD, POUFOMANIA, SORBET ISLAND HELLAS ΙΚΕ, THE TEA CLUB, TOPOS WORKSHOP, V AND V MACRAME, WAKS - ELLINIKI ETERIA KERION, ZAKARTEX SA (LOOMCODE).

Την ίδια περίοδο και πιο συγκεκριμένα από 18 έως 20 Ιανουαρίου, έγιναν στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles, οι διεθνείς εκθέσεις Eνδύματος, Aξεσουάρ και Kοσμήματος WHO'S NEXT - BIJORHCA.

Η WHO'S NEXT αποτελεί την κορυφαία διεθνή εμπορική έκθεση μόδας για τα γυναικεία ενδύματα στην Ευρώπη, ενώ ο τομέας της BIJORHCA εξειδικεύεται στην προβολή εταιρειών παραγωγής και εμπορίας κοσμημάτων, ρολογιών, καθώς και των υλικών κατασκευής τους.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε πάνω από 38.000 επισκέπτες, ενώ περισσότεροι από 1.500 εκθέτες παρουσίασαν τις δημιουργίες τους, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις και καινοτομίες στον χώρο της μόδας και του κοσμήματος.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η χώρα μας κατέκτησε την 5η θέση για τις κορυφαίες συμμετοχές (ποσοστό 3%) στην BIJORHCA ενώ, ειδικά για τον κλάδο του κοσμήματος, οι ελληνικές εταιρείες κατέκτησαν τη 2η θέση μαζί με την Γερμανία (10%). Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 27 εταιρείες: ACCESS FASHION, CHARACTER JEWELS, CHRISTINA BRAMPTI,COSMOSYR, CRISTINA BEAUTIFUL LIFE, EKATERINI, EL BAGS - TSANTILIS, ELENI DIMITRIADI AND CO, FL PRIVATE COLLECTION, FO.BE Kon. Petrou Kaplanis & CO, GEORGIA CHARAL ART JEWELRY, KALLIOPE JEWELRY, KATERINA VASSOU JEWELLERY, KONTOS STEFANOS EE (SAC&CO), MARGUERITE BIJOUX, MARY GAITANI, MAT FASHION, NASH EE, NIKOLIS GROUP SA, ONIROLITHI, OUT OF M.E JEWELRY, P.KOURBELAS & CO E.E, PASSIONFASHION PC, SORBET ISLAND HELLAS PC, STUDIO 83, VALTADOROS MYKONOS, ZOEK.

Για την παρουσία της χώρας μας στις εκθέσεις ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη δυναμική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εκθέσεις MAISON&OBJET και WHO'S NEXT-BIJORHCA, που αναδεικνύει τη συνεχή ανάπτυξη του κλάδου της μόδας στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά. Οι ελληνικές δημιουργίες ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την ευρηματικότητα και τη μοναδική σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας, στοιχεία που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις. Η Enterprise Greece θα συνεχίσει να στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

