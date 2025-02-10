Του Βαγγέλη Δουράκη

Μια κίνηση που έχει σηκώσει πολλή «κουβέντα» στην τραπεζική και την ασφαλιστική αγορά επιχειρεί να κάνει η Τράπεζα Πειραιώς: Θεωρητικά αυτή η κίνηση έχει ως στόχο να «θωρακίσει» την εγχώρια τράπεζα με φόντο τις επερχόμενες μειώσεις των ευρω-επιτοκίων, οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στα έσοδα τόσο της ίδιας όσο και συνολικά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην πραγματικότητα όμως όλα έχουν να κάνουν με τους τελικούς όρους της συμφωνίας, που επί του παρόντος δείχνουν πως υπάρχει ξεκάθαρα ένας «κερδισμένος».

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή: Η Piraeus Financial Holdings (σ.σ.: Πειραιώς) ενημέρωσε την επενδυτική κοινότητα ότι έχει συμφωνήσει με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners’ Fund VII (σ.σ.: CVC) να προχωρήσουν σε αποκλειστικές συζητήσεις σχετικά με την ενδεχόμενη απόκτηση από την Πειραιώς ποσοστού 70% στην Εθνική Ασφαλιστική έναντι 469 εκατ. ευρώ.

Ποιος είναι ο ξεκάθαρα κερδισμένος ενός πιθανού deal

Η απόφαση αυτή της Πειραιώς φαίνεται πως κινείται στη λογική της αναζήτησης (με φόντο πάντα το ότι βρισκόμαστε σε περιβάλλον μείωσης των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες) σταθερών πηγών παραγωγής εσόδων – προμηθειών, όπως το asset management bankassurance. Και αν αυτό φαντάζει λογικό, η συγκεκριμένη επιλογή έχει προκαλέσει πολύ συζήτηση στην αγορά.

Εκείνο που μοιάζει ξεκάθαρο είναι ότι στην περίπτωση που προχωρήσει το deal υπάρχει σίγουρα ένας εμφανώς κερδισμένος: Και αυτός δεν είναι άλλος από τον τωρινό ιδιοκτήτη της Εθνικής Ασφαλιστικής, το κερδοσκοπικό κεφάλαιο CVC που αγόρασε την εταιρεία το 2021 με συνολική εν δυνάμει αποτίμηση του 100% περίπου στα 505 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου earn out ποσού 90 εκατ. ευρώ.

Και τώρα ενδεχομένως να την πουλήσει στην Τράπεζα Πειραιώς με αποτίμηση 670 εκατ. ευρώ, δηλαδή με υπεραξία σε σχέση με τα επενδεδυμένα κεφάλαιά του μεγαλύτερη του 100%.

Είναι χαρακτηριστικό πως το CVC ως τώρα έχει καταβάλει 234 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 90,1% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μάλιστα, έχει εισπράξει ήδη από μερίσματα 132 εκατ. ευρώ.

Επίσης, είχε συμφωνήσει να καταβάλει 125 εκατ. ευρώ ακόμα σε βάθος πενταετίας, αλλά το ποσό ήταν υποκείμενο σε αναπροσαρμογές και η ΕΤΕ θα ελάμβανε το 90% που αναλογούσε στο ποσοστό που είχε πουλήσει στην κοινή εταιρεία Holding, που ήλεγχε την ασφαλιστική.

Η Εθνική επρόκειτο ακόμη να εισπράξει έως το 2026 ποσό 90 εκατ. ευρώ, με τον όρο να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από την τράπεζα. Ειδικά τα 30 εκατ. ευρώ από αυτά, τελούν υπό την αίρεση ότι θα έχει επιτευχθεί η απόδοση που έχει θέσει ως στόχο το CVC, αλλιώς η ΕΤΕ θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στο CVC, εάν προκύψουν επιπλέον ζημίες από τα παλαιά συμβόλαια υγείας.

Ο κερδισμένος λοιπόν μιας πιθανής συμφωνίας με τα χαρακτηριστικά που προσφέρει η Πειραιώς, είναι ξεκάθαρα το CVC που θα έχει κάνει μια «χρυσή» επένδυση, αφού ήδη στο διάστημα αυτό των τριών τελευταίων ετών έχει εισπράξει και από μερίσματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως αναφέρθηκε, το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 132 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι η απόδοση από την επένδυση αυτή είναι πολλαπλάσια.

Πόσω μάλλον όταν οι δείκτες της ασφαλιστικής εταιρείας, σύμφωνα με την αγορά, δεν έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερα: Έκθεση της Alpha Finance αναφέρει πως «οι λειτουργικές επιδόσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά τα τελευταία χρόνια ήταν σχετικά αδύναμες, έχοντας παρουσιάσει 51 εκατ. ευρώ και 32 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη για το 2021 και το 2022 αντίστοιχα, και καθαρή ζημιά 29 εκατ. ευρώ το 2023, επηρεασμένη από τις σοβαρές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023, ενώ δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για το 2024».

Ποια είναι τα «αγκάθια» της ενδεχόμενης συμφωνίας

Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία μέχρι την επίτευξη συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη. Επί της ουσίας για να επιτευχθεί αυτό το deal θα πρέπει να βρεθεί η λύση σε μια σειρά από «γρίφους»:

- Στο κομμάτι του bank assurance, η Εθνική Τράπεζα έχει την αποκλειστικότητα στη διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δίκτυό της (15ετής συμφωνία) και αντίστοιχα η Τράπεζα Πειραιώς των εταιρειών NN (έως το 2027) και Ergo Ασφαλιστική (έως το 2030).

- Αν χρειαστεί να σπάσουν συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες, θα υπάρχει υπολογίσιμη επίπτωση στο τελικό κόστος. Έτσι, σημαντικό είναι πώς θα χειριστούν Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα τις αποκλειστικές συμφωνίες διάθεσης τραπεζοασφαλιστικών (bancassurance) προϊόντων.

- Άλλωστε, ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι πώς η Τράπεζα Πειραιώς θα έχει την ιδιοκτησία της Εθνικής Ασφαλιστικής και ένας από τους κυριότερους ανταγωνιστές της (δηλαδή η ΕΤΕ) θα διαθέτει τα προϊόντα της τελευταίας. Επίσης, πώς θα αντιδράσουν οι δύο ασφαλιστικές εταιρείες που ήδη έχουν συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, αν η τελευταία αρχίσει να διαθέτει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής που την ανταγωνίζονται.

- Η ίδια η ΕΤΕ παραμένει μέτοχος περίπου του 10% της ασφαλιστικής. Ξεκινώντας από αυτό το στοιχείο, το «ξεκαθάρισμα» των εκκρεμοτήτων Εθνικής Τράπεζας και CVC μοιάζει να είναι ένα από τα «αγκάθια» της ενδεχόμενης συμφωνίας.

- Επί του παρόντος δεν είναι γνωστό αν στο 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής -για το οποίο είναι σε εξέλιξη η συζήτηση- περιλαμβάνεται και ποσοστό της Εθνικής Τράπεζας ή όχι. Εντούτοις, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, η αποεπένδυση της CVC θέτει σε έξοδο και την Εθνική Τράπεζα, βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας. Αν συμβεί αυτό, τότε το επιπλέον ποσό για την εξαγορά του μεριδίου της ΕΤΕ θα πέσει αργά ή γρήγορα στο «τραπέζι».

- Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι τι οφείλει το fund στην Εθνική Τράπεζα και τι όχι, καθώς υπάρχει ένα αναβαλλόμενο τμήμα εξαγοράς για ποσό 125 εκατ. ευρώ στη μεταξύ τους συμφωνία και ένα ακόμα που συνδέεται με στόχους και προϋποθέσεις. Ένα ποσό κοντά στα 90 εκατ. ευρώ αφορά στόχους που είναι άγνωστο αν έχουν επιτευχθεί. Τα τελευταία 30 εκατ. ευρώ συνδέονται με στόχους του fund, με την ΕΤΕ να υποχρεώνεται συμβατικά να καταβάλει επιπλέον και αποζημίωση στο CVC, εάν προκύψουν νέες ζημίες από τα παλαιά συμβόλαια υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας φαντάζει ακόμη μακρύς, καθώς πρόκειται για ένα πολύπλοκο deal, με το ποσό των 469 εκατ. ευρώ που προσφέρεται για το 70% της ασφαλιστικής, να συνιστά το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.