Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία των όμορων με τις εγκαταστάσεις της Δήμων, σε Δυτική Αττική, Δυτική Θεσσαλονίκη και Κοζάνη διαθέτει και αυτόν το χειμώνα η HELLENiQ ENERGY μέσω των θυγατρικών της εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΕΚΟ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση: Μέσα από τη δράση «Κύμα ζεστασιάς», η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται δίπλα σε περισσότερους από 23.200 μαθητές από περίπου 160 σχολεία ετησίως, εξασφαλίζοντας τους ένα ζεστό σχολικό περιβάλλον και υποστηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Μόνο κατά την τελευταία τριετία, η προσφορά ξεπέρασε τα 690.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, τα οποία διατέθηκαν σε δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων.

Η πρωτοβουλία της δωρεάς παροχής πετρελαίου στα σχολεία εντάσσεται στο πολυδιάστατο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας, που δρομολογεί κάθε χρόνο η HELLENiQ ENERGY. Περιλαμβάνει σχολεία, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδρύματα, αλλά και απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να παρέχεται βοήθεια προς το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Η δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία υλοποιείται ανελλιπώς τα τελευταία 16 χρόνια, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος εκπαίδευσης και στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης για τη Νέα Γενιά, δημιουργώντας έτσι προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης Ομίλου HELLENiQ ENERGY Γεωργία Λασανιάνου, ανέφερε: «H Νέα Γενιά έχει τεθεί συνειδητά στο επίκεντρο των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας που υλοποιούμε. Το θεωρούμε ηθική ευθύνη και καθήκον μας να στηρίξουμε τους νέους και την εκπαίδευση, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον αυτού του τόπου. Μόνο πέρσι, με τη δράση «Κύμα ζεστασιάς» οι θυγατρικές μας εταιρείες, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και ΕΚΟ, τροφοδότησαν με πάνω από 300.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης συνολικά 169 σχολικές μονάδες γειτονικών μας Δήμων».

Επισημαίνεται ότι, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, η HELLENiQ ENERGY προσέφερε την τελευταία διετία 2022 - 2024, δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης και στα μεγαλύτερα Δημόσια Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Αττικής, όπου περισσότερα από 30.000 παιδιά νοσηλεύονται σε ετήσια βάση και δίνουν τη δική τους μάχη, έχοντας στο πλευρό τους τις οικογένειές τους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Την ίδια ώρα, η HELLENiQ ENERGY στηρίζει και την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως στο κοινωνικό έργο που επιτελεί. Για περισσότερο από μια δεκαετία έχει προσφέρει περισσότερα από 100.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης για να καλύψει τις ανάγκες των δομών της, που περιλαμβάνουν 5 ξενώνες φιλοξενίας και 5 ενορίες και συσσίτια, μέσω των οποίων καθημερινά υποστηρίζονται συνάνθρωποί μας.

Σε δηλώσεις του, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, επεσήμανε: «Η HELLENiQ ENERGY με το πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς» ζεσταίνει όχι μόνο τα σώματα, αλλά και τις καρδιές των φιλοξενούμενων στους δύο ξενώνες καρκινοπαθών - ασθενών στον Εύοσμο και στην Εξοχή, με 4.000 περίπου διανυκτερεύσεις τον χρόνο, αλλά και πολύτεκνες οικογένειες από τη δυτική Θεσσαλονίκη. Για όλους αυτούς τους πονεμένους ανθρώπους, τους συγγενείς τους και τους εθελοντές που διακονούν το συγκεκριμένο έργο, η πρωτοβουλία αυτή γίνεται βάλσαμο στο αγώνα που έχουν να αντιμετωπίσουν».

Από τη Θεσσαλονίκη, η Δήμαρχος Δέλτα κα Γερακίνα Μπισμπινά, τόνισε: «Η HELLENiQ ENERGY, για ακόμη μια φορά, αποδεικνύει έμπρακτα τη βαθιά κοινωνική της ευαισθησία και το αίσθημα ευθύνης της προς την τοπική κοινωνία. Η γενναιόδωρη υποστήριξή της μέσα από το πρόγραμμα «Κύμα Ζεστασιάς», είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις σχολικές μας κοινότητες, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κάλυψη βασικών αναγκών θέρμανσης των παιδιών μας, αλλά και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τους δημοτικούς μας πόρους σε άλλες δράσεις, παρεμβάσεις και έργα, που θα αναβαθμίσουν τα σχολεία μας».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Γιάννης Κοκκαλιάρης, ευχαρίστησε θερμά τη Διοίκηση της HELLENiQ ENERGY για τη συνεχή, πολύχρονη και έμπρακτη στήριξή της στα δημόσια σχολεία του τόπου μας, εξασφαλίζοντας, όπως τόνισε, ιδανικές συνθήκες διδασκαλίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε μια περιοχή όπως η Κοζάνη, όπου κατά τη διάρκεια του μακρύ χειμώνα της Δυτικής Μακεδονίας, επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

«Η δωρεά αυτή αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας που διέπει την HELLENiQ ENERGY προς τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του Δήμου μας. Αξιοποιήθηκε με τον βέλτιστο τρόπο και αποκτά βαρύνουσα σημασία μέσα στις εποχές που διανύουμε, καθώς συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας», δήλωσε ο Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Αρμόδιος Γ. Δρίκος.

«Η δράση αυτή αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα, που δείχνει ότι η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Παναγιώτης Μαργέτης, προσθέτοντας: «Η στήριξη που προσφέρει η HELLENiQ ENERGY με την προσφορά δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης, για 16η συνεχή χρονιά στα 29 σχολεία του Δήμου μας, αποτελεί έμπρακτη ενέργεια κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, η οποία εξασφαλίζει ζεστές αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.