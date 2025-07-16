Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Λάχι Λακωνίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 66 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, έξι αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Λόγω της πυρκαγιάς εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112. Αρχικά στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα, ενώ ακολούθως στάλθηκε μήνυμα σε όσους είναι στην περιοχή Παλαιόκαστρο να απομακρυνθούν προς Νεάπολη και στη συνέχεια δεύτερο μήνυμα προς σε όσους βρίσκονταν στο Λάχι να κατευθυνθούν προς Νεάπολη.

