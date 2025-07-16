Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στο 13 μηνών βρέφος από την Ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο θάνατος του μωρού οφείλεται σε πνιγμονή από κατανάλωση ξηρού καρπού.

Όλα συνέβησαν όταν το απόγευμα της Τρίτης, μια παρέα Σέρβων έξι ατόμων βρισκόταν στην παραλία και είχαν παραγγείλει κάποια ροφήματα τα οποία συνοδεύονταν από ξηρούς καρπούς. Κάποια στιγμή μάλλον το βρέφος κατανάλωσε ξηρό καρπό και γύρω στις 18:30 παρατηρήθηκε ένα επεισόδιο, με το μωρό αυτό να αντιμετωπίζει ένα επεισόδιο πνιγμού.

Στο σημείο βρισκόταν μια γιατρός η οποία του παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε σχετικά γρήγορα, μέσα σε 10 με 15 λεπτά και το ασθενοφόρο το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου έχοντας τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο του Πολυγύρου, καθώς δεν υπήρχε, σύμφωνα με πληροφορίες, εφημερεύων παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου και κατέληξε.

Έρευνα είναι σε εξέλιξη για το αν το παιδί κατέληξε κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο, ή εκεί. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, μετά και το πέρας της νεκροτομής που ολοκληρώθηκε, είναι να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για να μπορέσει να μεταφερθεί η σορός του βρέφους στην Σερβία και να κηδευτεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.