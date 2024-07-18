Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε ζευγάρι στην οδό Κρουστάλλη ενώ προσκάλεσε φθορές και στο κατάστημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν μια 37χρονη με καταγωγή από τη Συρία πήγαινε στο κατάστημα του Παλαιστίνιου συζύγου της, επί της οδού Κρουστάλλη. Στη διαδρομή, φέρεται να έπεσε θύμα παρενόχλησης από 8 άτομα συριακής καταγωγής. Όταν έφτασε στο κατάστημα, κατήγγειλε στον σύζυγό της πως ομάδα συμπατριωτών της την παρενόχλησαν. Τότε εκείνος πήγε να βρει τους Σύριος που φέρονται να είχαν παρενοχλήσει τη 37χρονη.

Λίγο αργότερα, η ομάδα των οκτώ Σύριων - όπως ανέφερε το ζευγάρι στις Αρχές- μπούκαραν στο κατάστημα του ζευγαριού και αφού χτύπησαν τον άνδρα και τη γυναίκα, προκάλεσαν φθορές στο κατάστημα ενώ έσπασαν και την τζαμαρία. Επιπλέον, αφαίρεσαν από τα θύματα δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 400 ευρώ.

