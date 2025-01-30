Σε 21 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές μετά την καταδρομική επίθεση που έγινε νωρίτερα στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ τελικά η ΕΛΑΣ προχώρησε σε 4 συλλήψεις.
Υπενθυμίζεται πως περίπου στις 9 το βράδυ μια ομάδα 30 ατόμων, που φορούσαν κουκούλες, έσπασαν με ρόπαλα τις βιτρίνες ενός σούπερ μάρκετ δύο τραπεζικών υποκαταστήματων καθώς και 3 ακόμα καταστημάτων στην πλατεία της Κυψέλης.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή 20 ατόμων.
