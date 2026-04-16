Διακοπή κυκλοφορίας στην Κυψέλη λόγω διαρροής υγρού τσιμέντου

Σε δύο σημεία στην Κυψέλη έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω διαρροής υγρού τσιμέντου στο οδόστρωμα. 

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Ευβοίας από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων από το ύψος της οδού Σκύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή προέρχεται από εγκαταλελειμμένο κτίριο, πιθανότατα από κάποιον αγωγό.

