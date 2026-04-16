Ανησυχητικά μηνύματα για την κατάσταση τους επόμενους μήνες στην Κρήτη εκπέμπει η τελευταία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, είναι χαρακτηριστικό ότι σε διάστημα περίπου 48 ωρών διασώθηκαν 381 άνθρωποι.

Καθώς από τις 12 Ιουνίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, τα κράτη πρώτης υποδοχής - όπως η Ελλάδα - δεν θα πραγματοποιούν μια πρώτη διαλογή των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα, ώστε να διαχωρίζουν εντός 12 εβδομάδων εκείνους που δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εγκριθεί το αίτημά τους για άσυλο. Αυτοί θα τίθενται σε καθεστώς διοικητικής κράτησης.

Πηγή: skai.gr

