Στο ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Δευτέρα ο οδηγός της μηχανής που το βράδυ της Παρασκευής παρέσυρε και σκότωσε στην Πάτρα μια 86χρονη γυναίκα, η οποία έγινε ασπίδα για ένα 8χρονο κοριτσάκι.

Ο 46χρονος οδηγός της μηχανής θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το θανατηφόρο τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει δεν αντιλήφθηκε πώς συνέβη το δυστύχημα. Οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές, ωστόσο, μαρτυρίες φέρονται να αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής πέρασε με κόκκινο και κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η 86χρονη μαζί με το 8χρονο κορίτσι είχαν πάει στο πάρκο για βόλτα. Όταν η 86χρονη είδε τη μοτοσικλέτα να κινείται κατά πάνω τους, έσπρωξε το κοριτσάκι και μπήκε μπροστά, βάζοντας ως ασπίδα το σώμα της για να το σώσει.

Το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στα χέρια και στα πόδια, εκτός κινδύνου, στο Καραμανδάνειο.

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει αύριο, Τρίτη.

