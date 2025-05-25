Ένα εντυπωσιακό ουράνιο τόξο φώτισε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης το απόγευμα, χαρίζοντας μια μοναδική εικόνα που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Το φυσικό αυτό φαινόμενο ξεπρόβαλε μετά από τη βροχή, «αγκαλιάζοντας» τον ουρανό με φόντο τα Κάστρα της Άνω Πόλης και τη θέα προς τον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

Η αντίθεση του ζωηρού φάσματος των χρωμάτων του ουράνιου τόξου με τον ροζ-μωβ ουρανό της δύσης δημιούργησε ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι. Το ιστορικό φρούριο της Θεσσαλονίκης στο πρώτο πλάνο πρόσθεσε μια ακόμα δόση μεγαλείου και ιστορικής βαρύτητας στο ονειρικό τοπίο.

Τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν τη μαγεία που μπορεί να κρύβεται στις απλές στιγμές της φύσης και το πόσο μοναδικά μπορούν να αναδείξουν την ομορφιά της συμπρωτεύουσάς μας.

