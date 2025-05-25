Λαμία: Άγριο σκηνικό βίας στην πλατεία Πάρκου - Τον χτύπησε στο κεφάλι με σίδερο (Βίντεο)

Το επεισόδιο ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας έξω από τη Μητρόπολη, λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (24/5), μεταξύ δύο Ρομά που είναι γνωστοί στις Αρχές, όπως μεταδίδει το lamiareport.

Οι δύο άνδρες ξαναβρέθηκαν στην πλατεία Πάρκου λίγο αργότερα, όπου τελικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια όσων περνούσαν εκείνη την ώρα από την πλατεία, πλακώθηκαν στο ξύλο.

Ο ένας μάλιστα κρατούσε στα χέρια του ένα σίδερο με το οποίο χτύπησε τον άλλο στο κεφάλι.

«Έπεσαν κλωτσιές και μπουνιές, μέχρι που ένας πήρε ένα σίδερο από μια ομπρέλα και χτύπησε τον άλλο στο κεφάλι. Ευτυχώς, ήρθε αμέσως η αστυνομία και τους πήρε. Ακόμα και με τις χειροπέδες ο ένας έβριζε και απειλούσε τον άλλον», είπε στο LamiaReport ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες.

