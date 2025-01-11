Δυτική Ελλάδα: Αυξήθηκαν οι επικίνδυνες παραβάσεις κατά την οδήγηση το 2024 - Οι 10 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις

Αυξήθηκαν οι επικίνδυνες παραβάσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης αυτοκινήτων και δικύκλων το 2024, σε σύγκριση με το 2023, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, σχετικά με τους ελέγχους, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το 2024 βεβαιώθηκαν στις περιφερειακές ενότητες, Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, 41.924 επικίνδυνες παραβάσεις έναντι 38.245 το 2023. Δηλαδή, οι παραβάσεις αυξήθηκαν κατά 3.679.

Όσον αφορά στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων, αυτές ήσαν η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνη ασφαλείας και η μη χρήση κράνους κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και οι επικίνδυνοι ελιγμοί κατά την οδήγηση.

Επίσης, ανάμεσα στις περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, ήσαν η απουσία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, καθώς και η οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά.

Ακόμη στη λίστα με τις επικίνδυνες παραβάσεις συμπεριλαμβάνονται, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η ομιλία στο κινητό τηλέφωνο και η μη χρήση παιδικών καθισμάτων.

Συγκεκριμένα, οι 10 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις ήταν οι παρακάτω:

*20.128 για υπερβολική ταχύτητα

*5.041 για μη χρήση κράνους

*5.021 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

*2.763 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

*1.843 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

*1.815 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

*1.724 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

*1.167 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

*622 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της οδήγησης

*517 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2023 είχαν βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια ελέγχων στις περιφερειακές ενότητες, Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, 38.245 επικίνδυνες παραβάσεις, εκ των οποίων οι σημαντικότερες ήταν οι εξής:

*17.404 για υπερβολική ταχύτητα

*5.073 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

*4.443 για μη χρήση κράνους

*3.218 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

*1.738 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

*1.621 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

*1.497 για επικίνδυνους ελιγμούς

*1.034 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

*609 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

*550 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Όπως προκύπτει από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, το 2024 καταγράφεται μεγάλη αύξηση στην παραβίαση των ορίων ταχύτητας.

Συγκεκριμένα, το 2024 βεβαιώθηκαν 20.128 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ το 2023 είχαν βεβαιωθεί 17.404 παραβάσεις, δηλαδή 2.724 περισσότερες παραβάσεις.

Επίσης, το 2024 καταγράφηκαν 598 περισσότερες παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 227 περισσότερες παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση και 222 περισσότερες παραβάσεις για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας για το 2024, οι περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις καταγράφηκαν τον Απρίλιο, τον Οκτώβριο και τον Σεπτέμβριο, ενώ οι λιγότερες τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο.

Έλεγχοι αλκοτέστ

Παράλληλα με τους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, έγιναν και έλεγχοι διερεύνησης μέθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το 2024 πραγματοποιήθηκαν 57.691 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 1.984 οδηγοί, οι οποίοι ήσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Το 2023 είχαν 56.329 έλεγχοι αλκοτέστ και είχαν βεβαιωθεί 1.828 παραβάσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και με δεδομένο ότι οι έλεγχοι που έγιναν ήσαν περισσότεροι, καταγράφηκε αύξηση του αριθμού των οδηγών που είχαν υπερβεί το όριο, ενώ οι περισσότεροι παραβάτες οδηγοί εντοπίστηκαν τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.