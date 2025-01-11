Λογαριασμός
Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης ταχύπλοου με προορισμό την Πάρο

Αίσιο τέλος είχε λίγο μετά τις 10 το βράδυ η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ταχύπλοου σκάφους, που εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Αίσιο τέλος είχε λίγο μετά τις 10 το βράδυ η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ταχύπλοου σκάφους, που εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενώ κατευθυνόταν από το λιμάνι της Μυκόνου προς την Πάρο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο χειριστής του σκάφους εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα φορώντας σωσίβιο, από ιδιωτικό σκάφος που βοηθούσε στις έρευνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Κ.Υ. της Πάρου.

Στις έρευνες εντοπισμού συνέδραμαν τρία περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο Super Puma, ένα αεροσκάφος της Frontex, ενώ έσπευσαν και παραπλέοντα σκάφη.

