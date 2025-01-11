Κύκλωμα προστασίας: Κακουργηματικές διώξεις για τους 19 - 70 οι εμπλεκόμενοι

Της Έλενας Γαλάρη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα η 37χρονη αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ με το πλούσιο «βιογραφικό» και 18 ακόμα κατηγορούμενοι (μεταξύ αυτών άλλοι 3 αστυνομικοί), για τη εμπλοκή σε κύκλωμα προστασίας και απάτης σε βάρος του Δημοσίου.

Μάλιστα, η 37χρονη «άμεμπτη» αστυνομικός φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών κατηγοριών σε βάρος των 19 συλληφθέντων για τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, που πουλούσε προστασία σε οίκους ανοχής και λέσχες και στην οποία εμπλέκονται και τέσσερις αστυνομικοί,

Συγκεκριμένα κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

- Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (αφορά σε τρεις ηλικίας 58,55 και 37 ετών)

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

- Διακεκριμένη απάτη κατά του δημοσίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

- Δωροδοκία κατά συναυτουργία

- Δωροληψία (αφορά στους τέσσερις αστυνομικούς)

- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

- Παράνομη οπλοκατοχή

- Παράνομη κατοχή κροτίδων και φωτοβολίδων

- Κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση

Επιπλέον οι αστυνομικοί κατηγορούνται για:

- Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

- Παράβαση καθήκοντος

- Παροχή υπηρεσίας αντίθετη προς τη θέση και τα καθήκοντα του αστυνομικού υπαλλήλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερα από 70 ονόματα εμπλεκομένων

Από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών απαγγέλθηκαν κατηγορίες και για τα αδικήματα της διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και της μαστροπείας σε άτομα που δεν έχουν συλληφθεί στο παρόν στάδιο της έρευνας.

Ένας ακόμη αναζητείται από τις αρχές.

