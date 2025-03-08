Αντιμέτωποι με 7 κακουργήματα και 4 πλημμελήματα είναι 47 άτομα που συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων με διαφυγόντες φόρους άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Άμεση συνέργεια στη λαθρεμπορία

Πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος

Ξέπλυμα βρωμικου χρηματος

Κατοχή υποπολυβόλου (αφορά σε έναν)

Παράλληλα αντιμετωπίζουν πλημμεληματικες κατηγορίες όπως :

Αξιόποινη υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση

Οπλοκατοχή

Κατοχή γνήσιων εγγράφων άλλου προσώπου

Κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται πλήθος προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί αλλά παραμένουν ασύλληπτοι. Κάποιοι εκ των συλληφθέντων αναφέρονται και σε άλλες δικογραφίες που αφορούν σε εκβιάσεις επιχειρηματιών και ανθρωποκτονίες μελών της Greek Mafia.

