Βίντεο – ντοκουμέντο από την δράση του κυκλώματος μπράβων – εκβιαστών σε νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι τον Μάρτιο του 2023 φέρνει στην δημοσιότητα o ΣΚΑΪ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 46χρονος Ιρανός, σκληρό μέλος του κυκλώματος, μπαίνει στο κέντρο μαζί με δύο ακόμη άτομα και δίνει γροθιά σε έναν από τους Αλβανούς πελάτες φορώντας μάλιστα και κοκάλινα γάντια μοτοσικλετιστή. Τους μπράβους φαίνεται να τους έχει καλέσει το ίδιο το κέντρο για να απομακρύνει τους δύστροπους πελάτες.

Αφού τον ξυλοφορτώνει, οι φίλοι του Αλβανού τον μεταφέρουν στο αυτοκίνητο ωστόσο, ένας από αυτούς επιστρέφει και ανοίγει πυρ εναντίον του μπαρ, στην αρχή στον αέρα και στη συνέχεια σε αυτόν με τον οποίο ήρθε νωρίτερα αντιμέτωπος.

Στη συνέχεια πυροβολεί ακόμα μία φορά στην είσοδο.

Ο 45χρονος που πυροβολεί μέσα στο μπαρ είναι ο άνθρωπος που δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό στις φυλακές Κορυδαλλού. Είχε κατηγορηθεί για δύο ανθρωποκτονίες και ήταν υπεύθυνος για το ξυλοδαρμό επιχειρηματία στην Μύκονο ο οποίος αυτή την στιγμή εξετάζεται ως ο πιθανός ηθικός αυτουργός για την δολοφονία του τοπογράφου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι δύο από τους έξι κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την συμμετοχή τους στο κύκλωμα. Ανάμεσα στους δυο προσωρινά κρατούμενους είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο αποκαλούμενος «Αρκούδος».

Από τους 14 συνολικά συλληφθέντες οι οποίοι απολογήθηκαν χθες και σήμερα προφυλακίστηκαν οι εννέα.

Πηγή: skai.gr

