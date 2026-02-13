Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων - με επικεφαλής 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός - εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, που εμφανίζονταν ως «υπεύθυνοι» 380 επιχειρήσεων: καταστημάτων, επιχειρήσεων εστίασης (μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού) και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών,ως υπευθύνους,

Οι 11 «εγκέφαλοι» του κυκλώματος συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι χθες, Πέμπτη.

Σε έρευνες στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος τεκμηρίων και πειστηρίων όπως έγγραφα με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος και 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα).

Πώς αποκαλύθφηκε το κύκλωμα

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

- Μετρητά 100.000 ευρώ

- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)

- Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος

- 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες

- Συσκευές POS

- Σκληροί δίσκοι

- 4 Φορητοί υπολογιστές

- 1 tablet

- 3 desktop

- Καρτοκινητά

- Και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Πηγή: skai.gr

