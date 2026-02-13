Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας - Live εικόνα από drone

Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα σημειώνεται στη λεωφόρο Σχιστού με 2,5 χλμ αναμονή προς τον Σκαραμαγκά.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το Δάσος Χαϊδαρίου προς τον Σκαραμαγκά, στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Αχαρνών, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στον Πειραιά στη 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κύμης, στη Βάρης Κορωπίου προς το Κορωπί κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής και στη Χελμού - Κρυονερίου τόσο από τον Άγιο Στέφανο προς την Άνοιξη όσο και από τον Άγιο Στέφανο προς την Εθνικής Οδό Αθηνών - Λαμίας.

