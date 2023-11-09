Πανελλαδική αποχή των ελεύθερων επαγγελματιών την Τετάρτη για τα νέα φορολογικά μέτρα

Με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα συναντήθηκαν σήμερα Πέμπτη 13 επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς και σε κοινή ανακοίνωσή το τονίζουν ότι, «με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».



Στο πλαίσιο αυτό, οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς αποφάσισαν Πανελλαδική αποχή την Τετάρτη 22/11/2023.

Ακόμη, οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και ζητούν την άμεση απόσυρσή τους, υπογραμμίζοντας ότι «για όλους εμάς, το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή μας και την αξιοπρέπειά μας».

Συγκεκριμένα, στην κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρεται:

«Οι κάτωθι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, μετά την κοινή συνεδρίασή τους, που έλαβε χώρα σήμερα στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προωθούνται οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα μέτρα και υιοθετείται η πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους».

Η φορολόγηση με βάση τεκμαρτό εισόδημα, για εισόδημα δηλαδή που δεν έχει αποκτηθεί, όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή, αφού προστατεύει τα υψηλά εισοδήματα, που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά οδηγεί σε αφανισμό ένα μεγάλο τμήμα ενεργού οικονομικού πληθυσμού, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τη μεσαία τάξη.

Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από τη δεκαετή μνημονιακή περίοδο, την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού.

Δείχνει να αγνοεί τα στοιχεία που η ίδια διαθέτει και τα οποία αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις καιέχει σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Δείχνει να αγνοεί ότι πολλοί εξ αυτών χάνουν τις ρυθμίσεις που έχουν υπαχθεί και βρίσκονται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων. Και αυτούς, αντί να τους στηρίξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, έρχεται να τους δώσει τη χαριστική βολή.

Και το χειρότερο όλων είναι ότι όλους εμάς, αδιακρίτως, συλλήβδην, μας χαρακτηρίζει φοροφυγάδες μεταφέροντας τη «λογική Κατρούγκαλου» από το ασφαλιστικό στο φορολογικό πεδίο, χωρίς να ξεχνάμε και την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την παρούσα κυβέρνηση.

Και επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, επιχειρεί να ταυτίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους μισθωτούς, αγνοώντας επιδεικτικά τόσο την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1880 και 1888/2019 όσο και το ότι δεν πρόκειται για συγκρίσιμα μεγέθη, δεδομένου ότι πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες που διακρίνονται των μισθωτών, δεν έχουν αφορολόγητο εισόδημα ούτε τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές των μισθωτών.

Σημειωτέον δε, ότι για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος χρησιμοποιείται, όχι ο καθαρός φορολογητέος μισθός του μισθωτού αλλά ο μικτός μισθός, συνυπολογιζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, περαιτέρω το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα προσαρτάται αφενός με βάση το χρόνο άσκησης του επαγγέλματος και αφετέρου σωρευτικά με βάση το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας και με βάση συντελεστή όταν ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ, το τελευταίο έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται πραγματοποιηθέντα επαγγελματικά έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, μέτρο βαθύτατα αντιαναπτυξιακό και ενισχυτικό της φοροδιαφυγής.

Η επίκληση δε, ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, είναι προσαρμοστική, δεν αντέχει σε κριτική, αφού τυχόν προσπάθειες αμφισβήτησής τους, όπως αποδεικνύει η εμπειρία του παρελθόντος, καθίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αλυσιτελής.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου ανάλογα με τις δυνάμεις του.

Η Κυβέρνηση επιστρατεύει αναχρονιστικές, άδικες και ισοπεδωτικές μεθόδους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής την ίδια στιγμή που επαίρεται ότι έχει στη διάθεσή της νέα εργαλεία ελέγχου (έμμεσες τεχνικές ελέγχου, mydata, σύνδεση ταμειακών μηχανών με Υπουργείο Οικονομικών, εγκατάσταση POS κ.λπ.).

Την ίδια στιγμή που εφαρμόζει αυτή τη φοροεπιδρομή στους ελεύθερους επαγγελματίες, αφήνει στο απυρόβλητο εταιρίες και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ζημιές για πολλά χρόνια καθώς και τη μεγάλη φοροδιαφυγή στα καύσιμα, τα μερίσματα, τη συγκέντρωση κεφαλαίου κοκ.

Εκφράζουμε την έντονη αντίδρασή μας στα προωθούμενα φορολογικά μέτρα και ζητούμε την άμεση απόσυρσή τους.

Για όλους εμάς, το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή μας και την αξιοπρέπειά μας.

Έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο αλλά και σε κάθε πολίτη που πλήττεται από τις κυβερνητικές επιλογές, που κινδυνεύει με επαγγελματικό αφανισμό, που στοχοποιείται γενικά και αδιάκριτα και άδικα ως φοροφυγάς.

Έχουμε υποχρέωση να αντιδράσουμε έντονα και μαζικά

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς που συμμετέχουμε στην παρούσα συνάντηση αποφασίσαμε να προτείνουμε στα θεσμικά μας όργανα:

1. Το συντονισμό της δράσης μας και τη διαμόρφωση ενιαίου μετώπου κατά των νέων μέτρων, με σκοπό την απόσυρσή τους.

2. Τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τετάρτη 22/11/2023 και ώρα 13:00 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και την κήρυξη Πανελλαδικής αποχής από τα καθήκοντά μας την ίδια μέρα.

3. Τη συλλογή υπογραφών διαμαρτυρίας των μελών όλων των φορέων και την αποστολή τους στον Πρωθυπουργό.

4. Τη δημοσιοποίηση των θέσεών μας με κάθε πρόσφορο τρόπο.

5. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το συντονισμό εκδηλώσεων διαμαρτυρίας σε Πανελλαδικό επίπεδο, ανάλογα με την εξέλιξη του θέματος, με αποφάσεις των θεσμικών μας οργάνων.

Στη σημερινή συνάντηση συμμετείχαν οι:

- Δημήτρης Βερβεσός, Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και ο Ηλίας Κλάππας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,

- Αθανάσιος Εξαδάκτυλος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,

- Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),

- Αθανάσιος Δεβλιώτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,

- Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ),

- Μενέλαος Γαρδικιώτης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος,

- Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών,

- Γιώργος Καρανίκας, Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,

- Αθηνά Τραχήλη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, Επιμελητών Ελλάδας,

- Χρήστος Δανιάς, Μέλος του ΔΣ της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (ΣΣΕΑΠΑΔ)

- Νίκος Κουγιουμτζής, Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας,

- Ιωάννης Καραμπούλης, Ταμίας της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

- Θεόδωρος Μπαρμπούρης, Εκπρόσωπος του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γεώργιου Πατούλη».

