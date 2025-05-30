Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κόρινθος–Τρίπολη λόγω διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων

Λόγω της προγραμματισμένης διέλευσης υπερμεγεθών οχημάτων που μεταφέρουν τμήματα ανεμογεννητριών, θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Κόρινθος–Τρίπολη του αυτοκινητοδρόμου, βάσει σχετικών αποφάσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 6 Ιουνίου, κατά τις ώρες 04:30 έως 14:00 ως ακολούθως:

Ολιγόλεπτος αποκλεισμός των σηράγγων Στέρνας (Ιωάννης Καποδίστριας), Νεοχωρίου (Φιλελλήνων) και Αρτεμισίου (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.



Ολιγόλεπτη βραδυπορία ή ολιγόλεπτος αποκλεισμός επιμέρους τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου από τον Α/Κ Κορίνθου (χ.θ 86+500) έως τον Α/Κ Τρίπολη Βόρεια (χ.θ. 158+200), στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.



Ολιγόλεπτος αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του Α/Κ Τρίπολη Βόρεια, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.



Ολιγόλεπτος αποκλεισμός του κλάδου εισόδου του Α/Κ Τρίπολη Βόρεια, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.



Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας της Παλαιάς Ε.Ο. Άργους - Τρίπολης και στις δύο κατευθύνσεις.



Κατά τη διάρκεια του ολιγόλεπτου αποκλεισμού του Α/Κ Τρίπολη Βόρεια και της Παλαιάς Ε.Ο. Άργους - Τρίπολης, η κυκλοφορία από Αθήνα προς Τρίπολη και από Τρίπολη προς Καλαμάτα θα εξυπηρετείται μόνο μέσω των ανισόπεδων κόμβων Τεγέας και Τρίπολη Νότια.



Η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή κατά την οδήγηση.

