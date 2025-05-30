Θρασύτατος διακινητής ναρκωτικών ουσιών είχε στήσει τον «πάγκο» του σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο και τα πωλούσε ανενόχλητος.

Πρόκειται για έναν 23χρονο που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στις 28 Μαΐου όταν έκαναν περιπολία και είδαν ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών με τον έναν να φεύγει τρέχοντας.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου και εντόπισαν τον 23χρονο να έχει εγκαταστήσει αυτοσχέδιο σημείο πώλησης ακατέργαστης κάνναβης, έχοντας απλώσει στο έδαφος τις ναρκωτικές ουσίες και πλήθος χαρτονομισμάτων.

Προηγουμένως οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν σταθμευμένο όχημα με επιβαίνοντα 24χρονο έξω από σχολικό συγκρότημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο όπου βρέθηκε στην κατοχή του τρίφτης που περιείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκε επιπλέον και ένας ακόμη 23χρονος ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να πηδήξει την περίφραξη του σχολικού συγκροτήματος και κατείχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης την οποία είχε μόλις αγοράσει από το άτομο στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος

Σε βάρος του διακινητή σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στον Ασπρόπυργο, αντίσταση και απείθεια.

Επιπλέον συνελήφθησαν 24χρονος και 23χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών αλλά και ένας15χρονος για κατοχή αναδιπλούμενου μαχαιριού.

Στη θέα των αστυνομικών ο 23χρονος επιχείρησε να διαφύγει, όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Στην κατοχή του 23χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-355- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -495- ευρώ.

Επιπλέον συνελήφθη και 15χρονος που κατείχε αναδιπλούμενο μαχαίρι εντός του προαυλίου του σχολικού συγκροτήματος

Σημειώνεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

