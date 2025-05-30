Ισχυρή καταιγίδα ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Βασιλικό Ευβοίας με τα φαινόμενα να πλήττουν την περιοχή για πάνω από μία ώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς πολλοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ρεύματα, καθιστώντας δύσκολη τη μετακίνηση πεζών και οχημάτων.

Η εικόνα σε αρκετά σημεία θυμίζει χείμαρρο, με τα νερά να κατακλύζουν αυλές, πεζοδρόμια και τοπικές οδούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία φαίνεται να είναι τοπικά έντονη, με τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόσκαιρων πλημμυρών σε ευπαθείς περιοχές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.