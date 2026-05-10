Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τα 95 της χρόνια με ένα εντυπωσιακό airshow στο Παλαιό Φάληρο, το απόγευμα της Κυριακής 10 Μαΐου 2026. Ως αποτέλεσμα, θα τεθούν σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, θα υπάρξει προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 16:00 έως 19:30 στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Νηρέως (ύψος στάσης ΤΡΑΜ «Φλοίσβος»), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

Η Αστυνομία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στην παραπάνω Λεωφόρο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Η επίδειξη θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο Άγαλμα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μία επίδειξη της διαχρονικής αξίας της Πολεμικής Αεροπορίας Στην επίδειξη θα λάβουν μέρος μεταξύ άλλων Spitfire, Phantom, F-16 και Rafale.



Πηγή: skai.gr

